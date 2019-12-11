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  • 11.12.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 19:37

’da yağış trafiği olumsuz etkiledi! İşte İstanbul

’da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte trafiği olumsuz etkiledi. nin (İBB) yoğunluk haritası yüzde 78’i buldu.

'da gün içerisinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte D-100 Karayolu ve Otoyolu'ndaki trafiği durma noktasına getirdi.

Yoğun nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. , trafik yoğunluk haritasındaki verilere göre saat 18.20 itibariyle yüzde 78'lere ulaştı.

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