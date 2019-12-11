İstanbul'da gün içerisinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'ndaki trafiği durma noktasına getirdi.

Yoğun trafik nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluk haritasındaki verilere göre saat 18.20 itibariyle yüzde 78'lere ulaştı.