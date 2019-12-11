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’teyken bütün burçlar 12 saat boşluktan etkilenecek | Ay boşlukta burçlar zorda

Ay boşlukta olduğu zamanlarda burçlarda büyük değişimler oluyor. ’teyken bütün burçlar 12 saat boşluktan etkilenecek. Astrolog Sündüz Taş yazdı... İşte yapılması gerekenler...

Boşluğa düşme
Dünyanın uydusu Ay'ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle kontak kurmaması, 'boşlukta' olduğu anlamına gelir. İşte zaman ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır. Burçlar, o zaman diliminde nasıl hareket etmeliler?


AY BURÇLARIN AÇISINDA DEĞİLKEN YAPILMAMASI GEREKENLER:



Trafiğe çıkmayın, mümkünse araç kullanmayın.

Aşk ve yeni bir ilişki için uygun değil.

Yeni bir işe başlamayın, rutin işlerinizi devam ettirin.

Hiçbir girişimde bulunmayın, imza da atmayın.

Plan ve proje yapmak bu boşlukta sakıncalıdır.

Amirlerinizle ve otoriteyle iletişime daha fazla dikkat edin...



Öfkenizi kontrol altına alın. Üzücü sonuçlar olabilir.


YAPILMASI GEREKENLER:



Müzik dinleyin, kitap okuyun, yemek yapın.

Kişisel bakımlarınız için iyi bir fırsat.



Yarım kalmış tüm işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Enerjinizi depolamak için yürüyüşe çıkın.

Arkadaşlarınızla daha fazla sohbet edin...



Dua edin, meditasyon ve yoga yapın.


İŞTE DİKKAT EDİLECEK O ZAMAN DİLİMLERİ

AY İKİZLER'DE: 12 08:12 ile 13 Aralık 02:22 arası boşlukta...

AY YENGEÇ'TE: 14 Aralık 18:56 ile 15 Aralık 06:55 arası...

AY ASLAN'DA: 17 Aralık 01:10 ile 10:15 arası...

AY BAŞAK'TA: 19 Aralık 11:06 ile 13:04 arası...

AY TERAZİ'DE: 21 Aralık 14:45 ile 15:57 arası...

AY AKREP'TE: 23 Aralık 06:27 ile 19:34 arası...

AY YAY'DA: 25 Aralık 14:18 ile 26 Aralık 00:45 arası...

AY OĞLAK'TA: 28 Aralık 00:05 ile 08:20 arası...

AY KOVA'DA: 30 Aralık 13:23 ile 18:40 arası...


ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - AY BOŞLUKTA BURÇLAR ZORDA

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