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  • 11.12.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 19:47

? 12 Aralık Perşembe için tatil açıklaması yapıldı mı?

Olumsuz hava koşullarının etkilediği alanlardan birisi de eğitim hayatı oluyor. 'da kırmızı kodlu uyarının ardından öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da, tüm kurumlar tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Peki, ? 12 Aralık Perşembe günü Antalya için tatil açıklaması yapıldı mı?

Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Perşembe günü Antalya için tatil açıklaması yapıldı mı?

Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti. Kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da en üst seviyede gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda Antalya'daki öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağında dair yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Dün gece sorulan şey, 'Bugün okullar tatil olacak mı?' Biz meteoroloji teşkilatımızla çok yakın, anbean saatlik olarak verileri alıyoruz. Bize hangi saatlerde hangi tahminlerde bulunduysa ona dönük tedbirler alıyoruz." dedi.

Gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını kaydeden Karaloğlu yarın okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

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