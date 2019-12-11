Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti. Kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da en üst seviyede gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda Antalya'daki öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağında dair yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Dün gece sorulan şey, 'Bugün okullar tatil olacak mı?' Biz meteoroloji teşkilatımızla çok yakın, anbean saatlik olarak verileri alıyoruz. Bize hangi saatlerde hangi tahminlerde bulunduysa ona dönük tedbirler alıyoruz." dedi.

Gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını kaydeden Karaloğlu yarın okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.