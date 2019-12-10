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  • 10.12.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:35

'da kömürlükte varil içinde gizlenen yu "" buldu

ekiplerinin, Edremit ilçesinde bir evin odunluğuna düzenlediği operasyonda, varil içinde 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde bir evin odunluğunda narkotik köpeği 'Zeus' ile arama yaptı.

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