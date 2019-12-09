Bugünkü
Takvim

'ın ailesinin acısı dinmiyor! "İyi hal kaldırılsın..."

'da 2009 yılında arkadaşlığını bitirdiği gerekçesiyle suçundan sabıkalı Malik En (17) tarafından 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen 'ın (20) ailesinin acısı dinmiyor. Tuğçe'nin annesi , "Evlatlarımızı elimizden alanlar ömür boyu cezaevinden çıkmasın. Mahkemede giyiyorlar, hakime 'Efendim' diyorlar, ondan sonra iyi hal alıyorlar. İyi hal kaldırılsın" diyor.

İyi hal kaldırılsın
Adana'da 2009 yılında arkadaşlığını bitirdiği gerekçesiyle suçundan sabıkalı Malik En (17) tarafından 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen 'ın (20) ailesinin acısı dinmiyor. Tuğçe'nin annesi , "Evlatlarımızı elimizden alanlar ömür boyu cezaevinden çıkmasın. Mahkemede giyiyorlar, hakime 'Efendim' diyorlar, ondan sonra iyi hal alıyorlar. İyi hal kaldırılsın" diyor.


Tuğçe Anlaş

Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Malik En, Tuğçe Anlaş'a "Seni gibi öldüreceğim. Seni 'nın Münevver'i yapacağım" diyerek tehdit ettikten sonra öldürüp, cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde kayalıklara atmıştı.


Malik En

MURAT KARAMAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTuğçe Anlaş'ın ailesinin acısı dinmiyor! "İyi hal kaldırılsın..."
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri