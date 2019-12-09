Adana'da 2009 yılında arkadaşlığını bitirdiği gerekçesiyle uyuşturucu suçundan sabıkalı Malik En (17) tarafından 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuğçe Anlaş'ın (20) ailesinin acısı dinmiyor. Tuğçe'nin annesi Meryem Anlaş, "Evlatlarımızı elimizden alanlar ömür boyu cezaevinden çıkmasın. Mahkemede takım elbise giyiyorlar, hakime 'Efendim' diyorlar, ondan sonra iyi hal alıyorlar. İyi hal kaldırılsın" diyor.
Tuğçe Anlaş
Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Malik En, Tuğçe Anlaş'a "Seni Münevver Karabulut gibi öldüreceğim. Seni Adana'nın Münevver'i yapacağım" diyerek tehdit ettikten sonra öldürüp, cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde kayalıklara atmıştı.
Malik En
MURAT KARAMAN
Tuğçe Anlaş
Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Malik En, Tuğçe Anlaş'a "Seni Münevver Karabulut gibi öldüreceğim. Seni Adana'nın Münevver'i yapacağım" diyerek tehdit ettikten sonra öldürüp, cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde kayalıklara atmıştı.
Malik En
MURAT KARAMAN
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