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  • 09.12.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:10

Emniyet, 'da kaybolan çocuklar için harekete geçti!

’da her yıl ortalama 7 bin çocuk evinden veya kaldıkları yurtlardan belli sebepler yüzünden kaçıyor. Konuyla ilgili İstanbul harekete geçti. tarafından oluşturulan , gece saatlerinde göreve başlayıp gün aydınlanana kadar çocukları arıyorlar. Son 2 ayda 151 kayıp çocuk İstanbul’un karanlık sokaklarında bulunarak koruma altına alındı.

Eminiyet, İstanbul'da kaybolan çocuklar için harekete geçti!

CNN Türk TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre, İl kayıp çocukların biran önce bulunması için İstanbul bünyesinde '' oluşturdu.

Bu timler gece göreve başlıyor gün aydınlanana kadar kayıp çocukların izini sürüyor. Kayıp çocukların özellikle eğlence mekanları ve internet kafelere sığınması polisi bu yönde çalışma yapmaya itiyor.

YURTTAN KAÇAN 2 KIZ FUHUŞ TUZAĞINDAN KURTARILDI
Yapılan çalışmalar sırasında 'da alkollü bir mekanda genç bir kız polisin dikkatini çekti. İşletme sahibi a ait olduğunu söylediği bir kimlik gösterdi. Ancak yapılan çalışmalarda kimliğin sahte olduğu genç kızın da yurttan kaçan 17 yaşındaki F.K. olduğu belirlendi. Genç kız, işletme sahibinin kendisini uyuşturucuya alıştırıp istismar ettiğini söyledi. İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Başka bir operasyon ise 'de yapıldı. Alkollü bir mekanda masada oturan ve önünde K: Eda yazılı bir not bulunan küçük kızda polisin dikkatini çekti. Zorla konsamatrislik yaptırılan 17 yaşındaki kızın da yurttan kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri iki küçük kızı alarak koruma altına aldı.

SURİYELİ İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI
'ndaki bir internet kafede yapılan denetimler sırasında 9 ve 11 yaşlarındaki 2 kardeşde bulunarak koruma altına alındılar.

151 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Çocuk Koruma Timleri kurulalı henüz 2 ay olmasına rağmen binlerce eğlence merkezi ve internet kafelerde aramalar yaptılar. Buralarda evlerinden veya yurtlardan kaçtığı belirlenen 151 çocuk bulunarak koruma altına alındı.

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