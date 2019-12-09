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  • 09.12.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:55

D-100'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Maltepe mevkisinde devriye atan motosikletli trafik polisi, refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maltepe mevkiinde orta refüjde bariyerler arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait bulundu. Darp izi ve yüzünde kan bulunan ceset olay yeri ve savcını incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

D-100 Karayolu Maltepe İdealtepe mevkiinde motosikletli trafik polisi, orta refüjde bariyerler arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Darp izi ve yüzünde kan bulunan kişiyi fark eden polis, olay yerine sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

İnceleme sırasında D-100'de trafik yoğunluğu yaşandı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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