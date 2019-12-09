Bursa'da akılalmaz kaza!

Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.

34 TU 8251 plakalı nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı.

Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.