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  • 09.12.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 11:15

'da akılalmaz !

’da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi. Ciddi boyutta maddi hasar meydana gelirken yol bir süre trafiğe kapatılmak zorunda kalındı. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da akılalmaz kaza!

Edinilen bilgiye göre , önceki gün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.

34 TU 8251 plakalı nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı.

Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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