İzmir Bornova'da staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Buse A. (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. 2 haftadır kayıp olan Buse A'nın ifadesinde Konak Göztepe Mahallesi'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü. Genç kız, karakola gelen ailesine teslim edildi.
NEREDESİNİZ!
Tekirdağ'da amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Emniyet güçleri, küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.
Antalya'da ise 16 yaşındaki Burak Yumuk, iki gün önce ortadan kayboldu. Babası Emin Yumuk (39) ve üvey annesi Nazmiye Yumuk'un (36) çaresiz bekleyişi ise sürüyor.
NEREDESİNİZ!
Tekirdağ'da amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Emniyet güçleri, küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.
Antalya'da ise 16 yaşındaki Burak Yumuk, iki gün önce ortadan kayboldu. Babası Emin Yumuk (39) ve üvey annesi Nazmiye Yumuk'un (36) çaresiz bekleyişi ise sürüyor.
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