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Bornova'da 12 gündür kayıp olan bulundu

'da staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan A. (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. 2 haftadır kayıp olan Buse A'nın ifadesinde Konak 'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü. , karakola gelen ailesine teslim edildi.

Buse bulundu
İzmir Bornova'da staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan A. (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. 2 haftadır kayıp olan Buse A'nın ifadesinde Konak 'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü. , karakola gelen ailesine teslim edildi.



NEREDESİNİZ!
'da amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Emniyet güçleri, küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.



'da ise 16 yaşındaki Burak Yumuk, iki gün önce ortadan kayboldu. Babası Emin Yumuk (39) ve üvey annesi Nazmiye Yumuk'un (36) çaresiz bekleyişi ise sürüyor.



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