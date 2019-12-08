İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan kapkaç baronu Fırat Delibaş, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2000'li yılların başında adını "kapkaç baronu" olarak duyuran organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanmış ve söz konusu davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kesinleşen hapis cezası nedeniyle firari olarak aranan Delibaş, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kapkaç baronu Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu
200'li yılların başında "Kapkaç baronu" olarak adını duyuran organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan kapkaç baronu Fırat Delibaş, polis ekiplerince yakalandı.
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