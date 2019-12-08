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  • 08.12.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 17:48

Kapkaç baronu yakalanarak cezaevine konuldu

200'li yılların başında "Kapkaç baronu" olarak adını duyuran organize suç örgütü lideri , Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan kapkaç baronu , polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2000'li yılların başında adını "kapkaç baronu" olarak duyuran organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanmış ve söz konusu davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kesinleşen hapis cezası nedeniyle firari olarak aranan Delibaş, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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