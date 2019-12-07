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  • 07.12.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 14:07

Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

Kamyonette yakalandılar!

Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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