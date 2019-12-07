Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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