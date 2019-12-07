Pazara kadar değil mezara kadar pazarlama şaşkına çevirdi. Antalya'da 2 ay önce kurulan 'Cennet' adındaki hazır mezar firması, hazır mezar ve taşlarını bir pazarda satışa sundu. Mezarları gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Selçuk Akkavak, "Oluşabilecek çatlamalara karşı 30 yıl garanti veriyoruz" dedi.
- Yaşam
- 07.12.2019
- Gazete
Hazır mezar, semt pazarında satışa çıkarıldı! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Pazara kadar değil mezara kadar pazarlama şaşkına çevirdi. Antalya'da 2 ay önce kurulan 'Cennet' adındaki hazır mezar firması, hazır mezar ve taşlarını bir pazarda satışa sundu. Mezarları gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Selçuk Akkavak, "Oluşabilecek çatlamalara karşı 30 yıl garanti veriyoruz" dedi.
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