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Hazır mezar, semt pazarında satışa çıkarıldı! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Pazara kadar değil mezara kadar pazarlama şaşkına çevirdi. 'da 2 ay önce kurulan 'Cennet' adındaki hazır mezar firması, hazır mezar ve taşlarını bir pazarda satışa sundu. Mezarları gören vatandaşlar, şaşkına döndü. , "Oluşabilecek çatlamalara karşı 30 yıl garanti veriyoruz" dedi.

Satılık mezar
Pazara kadar değil mezara kadar pazarlama şaşkına çevirdi. 'da 2 ay önce kurulan 'Cennet' adındaki hazır mezar firması, hazır mezar ve taşlarını bir pazarda satışa sundu. Mezarları gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Selçuk Akkavak, "Oluşabilecek çatlamalara karşı 30 yıl garanti veriyoruz" dedi.

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