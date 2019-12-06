2020 yılı için geri sayım devam ederken ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri vatandaşlar tarafından yoğun araştırılıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar kimlik yenileme işlemleri hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Özellikle şu günlerde arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında "Kimlik yenileme için son gün ne zaman?" sorusu yer alıyor. Peki, kimlik yenileme ücreti ve randevusu nasıl alınır? İşte işlem hakkında bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.