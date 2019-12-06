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  • 06.12.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:24

Nüfus cüzdanı (kimlik) yenileme için son gün zaman? ve randevusu nasıl alınır?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri oldu. Henüz kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerini yapmamış olan milyonlarca vatandaş "Nüfus cüzdanı yenileme için son gün zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ve ehliyet değiştirme için son gün hakkında detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşılmıştı. Peki, ve randevusu nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...

Kimlik ve ehliyet yenileme için son gün zaman?

2020 yılı için geri sayım devam ederken ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri vatandaşlar tarafından yoğun araştırılıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar kimlik yenileme işlemleri hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Özellikle şu günlerde arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında "Kimlik yenileme için son gün ne zaman?" sorusu yer alıyor. Peki, kimlik yenileme ücreti ve randevusu nasıl alınır? İşte işlem hakkında bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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