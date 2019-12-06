Bu hafta birçok ilde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık Cumartesi ve 8 Aralık Pazar günü hava sıcaklık değerlerini ve yağış görülecek illeri duyurdu. Peki, Cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 7-8 Aralık hava durumu...

METEOROLOJİ'DE O BÖLGELER İÇİN UYARI

Meteoroloji Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da pazar günü öğlen saat 12'ye kadar kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.