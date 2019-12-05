Sınavı kazandı

geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) kol saati ve yüzükle giren Veysel Gündoğan'ın sınavı geçersiz sayıldı. Gündoğan'ın kararın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava kabul edildi. ÖSYM'nin itirazını görüşen Danıştay, mahkeme kararının onanmasını istedi. Bu karar, diğer sınavlar için emsal teşkil etti.Veysel Gündoğan'ın aldığı puan geçerli sayıldı.