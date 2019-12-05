Bugünkü
Takvim

Sınavı kazandı

Diyarbakır'da geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) kol saati ve yüzükle giren Veysel Gündoğan'ın sınavı geçersiz sayıldı. Gündoğan'ın kararın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava kabul edildi.

Sınavı kazandı
Diyarbakır'da geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) kol saati ve yüzükle giren Veysel Gündoğan'ın sınavı geçersiz sayıldı. Gündoğan'ın kararın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava kabul edildi. ÖSYM'nin itirazını görüşen Danıştay, mahkeme kararının onanmasını istedi. Bu karar, diğer sınavlar için emsal teşkil etti.



Veysel Gündoğan'ın aldığı puan geçerli sayıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSınavı kazandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri