Yeni Asır Gazetesi, 125. yaşını kutladı. Geceye iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir 'İlkeli habercilik devam edecek' açıklamasını yaptı. Yeni Asır Gazetesi, 125. yaşını kutladı. Geceye iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir 'İlkeli habercilik devam edecek' açıklamasını yaptı.
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