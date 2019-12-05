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Nice 'Yeni Asır'lara! , 125. yaşını kutladı

, 125. yaşını kutladı. Geceye iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir "İlkeli habercilik devam edecek" açıklamasını yaptı.

Nice 'Yeni Asır'lara
, 125. yaşını kutladı. Geceye iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir "İlkeli habercilik devam edecek" açıklamasını yaptı.

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