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'daki 'de ortaya çıktı

’un çeşitli ilçelerinde gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, 'nin Kadirli ilçesinde ortaya çıktı...

Robin Hood Osmaniye’de
Osmaniye Kadirli'de bakkallarını gezip vatandaşların veresiye defterindeki larını ödeyen gizemli hayırsever dua aldı. Modern 'ları Kadirli'de ilk defa gördüğünü belirten 'nde bakkal dükkanı işleten Ümit Üşen, "Lüks bir araba ile geldiler. Biri kadındı 3 kişiydiler. Bana veresiye defterini çıkar dediler. Niye çıkaracağım siz kimsiniz dedim. Biz borçları ödemeye geldik dediler. 2 yıldır borcunu ödeyemeyen biri vardı ben de en çok borç bunun dedim. Bin 300 lira borcu vardı. Borcu sil deyip gittiler. Sonra diğer bakkal arkadaşlara da aynı şekilde gitmişler, helal olsun" diye konuştu.

Bağ Mahallesi'nde bakkallık yapan Mehmet Kurt, "O gün ben bakkaldaydım. Bir araba durdu. 3 kişi indi. 'Borç defterindeki borçları ödemeye geldik' dedi. Önce şaşırdım. Borçlarını ödeyip gittiler" diye konuştu.

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