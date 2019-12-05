Eşe büyük şok!

Bursa'da aşırı hızlı aracın bariyere çarpması sonucu yaralanan Ayşe S., kendisini öldürmek için kasıtlı olarak kaza yaptığını ileri sürdüğü kocası Ramazan S.'den şikayetçi oldu. Ramazan S. hakkında 'eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Sanık suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme ise duruşmayı erteledi.
- Yaşam
- 05.12.2019
- Gazete
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