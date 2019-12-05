Dünya Kadın Hakları Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Türkiye genelinde hatırlanıyor. Bugün Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin de 85'inci yılı. Peki, Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman ortaya çıktı? Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? İşte Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ile Kadın Hakları Bildirgesi...

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

* Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. (M.Kemal Atatürk)

* Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

* 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

* Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

* Bir toplumun kadına verdiği değer çağdaş haklar ve özgürlüklere sahip olmasının yanında siyasi, ekonomik ve kültürel hayatın içine katılımı ile ölçülür. Kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.