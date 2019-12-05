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Çiçek dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu

Samsun'da Orhan Ünlü (20), telefonunu satmak için bir bayiye girdi. Telefon çalıntı çıktı. H.K. (35) şikayetçi oldu. Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Genç adam, faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıttı. Böylece yargılanmaktan kurtuldu.

Suça karşı çiçek
Samsun'da Orhan Ünlü (20), telefonunu satmak için bir bayiye girdi. Telefon çalıntı çıktı. H.K. (35) şikayetçi oldu. Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Genç adam, faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıttı. Böylece yargılanmaktan kurtuldu.

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