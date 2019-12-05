Çiçek dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu Samsun'da Orhan Ünlü (20), telefonunu satmak için bir bayiye girdi. Telefon çalıntı çıktı. H.K. (35) şikayetçi oldu. Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Genç adam, faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıttı. Böylece yargılanmaktan kurtuldu.

Samsun'da Orhan Ünlü (20), telefonunu satmak için bir bayiye girdi. Telefon çalıntı çıktı. H.K. (35) şikayetçi oldu. Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Genç adam, faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıttı. Böylece yargılanmaktan kurtuldu. TÜM MANŞETLER