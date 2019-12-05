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  • 05.12.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:01

'da çöp dolu evde korkutan !

'da çöp dolu evde çıkan , mahallede korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Bursa'da çöp dolu evde korkutan yangın!

Dün gece, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Kumru Sokak'ta bulunan tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri evin içerisinde herhangi biri olup olmadığını kontrol edip, tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Evde de kimsenin bulunmadığı belirlendi. Evin çöp ve molozla dolu olduğu tespit edilirken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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