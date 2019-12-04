Sosyal medyada dili dışarıda pozlarıyla tanınan ünlü kedi Lil Bub hayatını kaybetti. Sahibi Mike Bridavsky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kedinin kemik iltihabı nedeniyle uykusunda öldüğünü belirtti. 5 milyondan fazla takipçisi olan kedinin belgeseli bile çekilmişti.
- Yaşam
- 04.12.2019
- Gazete
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