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fenomeni kedi hayatını kaybetti

da dili dışarıda pozlarıyla tanınan ünlü kedi hayatını kaybetti. , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kedinin kemik iltihabı nedeniyle uykusunda öldüğünü belirtti. 5 milyondan fazla takipçisi olan kedinin belgeseli bile çekilmişti.

Milyonları üzdü
Sosyal medyada dili dışarıda pozlarıyla tanınan ünlü kedi Lil Bub hayatını kaybetti. , hesabından yaptığı paylaşımda kedinin kemik iltihabı nedeniyle uykusunda öldüğünü belirtti. 5 milyondan fazla takipçisi olan kedinin belgeseli bile çekilmişti.

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