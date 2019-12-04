Ölüm bile ayıramadı

Antalya'da midibüsle otomobil çarpıştı. Kazada Pakistan asıllı İngiliz Abdul Farid (41) ile oğlu Mohammed Farid (15) yaşamını yitirdi. Midibüs şoförü E.Ç. gözaltına alındı. Antalya'da midibüsle otomobil çarpıştı. Kazada Pakistan asıllı İngiliz Abdul Farid (41) ile oğlu Mohammed Farid (15) yaşamını yitirdi. Midibüs şoförü E.Ç. gözaltına alındı. A. Farid M. Farid
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