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  • 04.12.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 19:07

'de yarın mi? Kar tatili var mı?

5 Aralık 'de yarın mi? Kırklareli'de yarın okullar tatil mi 5 'de kar tatili var mı? son dakika açıklamaları neler? Kırklareli'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Trakya sınırından kar giriş yaptı. Kırklareli, Dereköy beyaza büründü! Peki Kırklareli'de yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Kırklareli'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Aralık Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? Kırklareli kar tatili son dakika Kırklareli Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Kırklareli'de kar tatili var mı? Kırklareli'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Kırklareli'de kar yağışı ne zaman olacak? İşte Kırklareli 5 günlük hava durumu raporu....

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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