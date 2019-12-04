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Eşini yakıp kaçtı ‘pişmanım’ dedi

'da inşaat işçisi Saadettin K. (61) ile 20 yıllık eşi D.K. (54) arasında tartışma çıktı. K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. K., şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.

Eşini yakıp kaçtı ‘pişmanım’ dedi
Samsun'da inşaat işçisi Saadettin K. (61) ile 20 yıllık eşi D.K. (54) arasında tartışma çıktı. K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Yakalanan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.

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