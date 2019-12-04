Eşini yakıp kaçtı ‘pişmanım’ dedi

Samsun'da inşaat işçisi Saadettin K. (61) ile 20 yıllık eşi D.K. (54) arasında tartışma çıktı. Alkollü Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Yakalanan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.
- Yaşam
- 04.12.2019
- Gazete
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