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'de sahasına düşen kaya parçası korku yarattı

Kelkaya Dağı'ndaki bir dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Fırlayan 4 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki kaya parçası, sahasına yuvarlandı.

Dev korku!
Denizli Kelkaya Dağı'ndaki bir dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Fırlayan 4 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki kaya parçası, sahasına yuvarlandı.

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