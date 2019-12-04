Denizli Kelkaya Dağı'ndaki bir taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Fırlayan 4 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki kaya parçası, futbol sahasına yuvarlandı. Denizli Kelkaya Dağı'ndaki bir taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Fırlayan 4 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki kaya parçası, futbol sahasına yuvarlandı.
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