5 Aralık Bilecik ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Bilecik ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi 5 Aralık Bilecik ve Kastamonu'da kar tatili var mı? Bilecik, Kastamonu Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Bilecik ve Kastamonu'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor.

BİLECİK VE KASTAMONU'DA KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik ve Kastamonu'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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