Ordu 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir cinayetiyle sarsıldı, katil zanlısı Mazlum Altun deniliyor. Ceren Özdemir'in cenazesi bugün kaldırılıyor, Türkiye bu cinayeti konuşuyor. Ceren Özdemir'in evinin önünde öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ceren Özdemir'in toprağa verildiği saatlerde emniyet güçleri cinayetle ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Peki Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir'i kim öldürdü? İşte Ceren Özdemir davası ile ile ilgili son dakika gelişmeler... Ceren Özdemir'in 2 senedir eski sevgilisi tarafından tehditlere ve hakarete maruz kaldığı iddia edilen kişinin Mazlum Altun olduğu iddiası sosyal medyada geniş yer aldı.



CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİMDİR?

1 kişi gözaltına alındı: Cinayet sonrası özel bir ekip kuran polis, çevre işyerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ceren Özdemir'i takip eden bir kişinin görüntülerine ulaşıldığı ancak kapüşon nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı kaydedildi. Polisin zanlıya benzer bir kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığı ve bu kişinin emniyette sorgulandığı ifade edildi.

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