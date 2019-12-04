AVM’de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm Bursa'da, 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne Gamze Nur E. (31), ikinci duruşmasına polis zoruyla getirildi. Mahkemede ifade veren anne Gamze Nur E., “Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Olay günü çok zor durumdaydım. İşsizim ve bir ailem olmadığı için çocuğuma bakamıyordum. Bu nedenle bıraktım. Pişmanım, beraatımı istiyorum” dedi.

Oğlunu alışveriş merkezine terk eden annenin mahkemedeki sözleri, tepki çekti. Geçtiğimiz ocak ayında Bursa'da yaşanan olayda Gamze Nur E. (31), dört yaşındaki oğlu Hamza'yı AVM'ye getirdi. Oyun alanına bıraktığı Hamza'yı 'Çok zor durumdayım. Tek çarem buydu' notuyla terk etti. Üç yıl hapsi istenen annenin yargılanmasına devam edildi. Dün polis zoruyla mahkemeye getirilen Gamze Nur E. "Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Çocuğumun babası M.E., cezaevindedir. Çok zor durumdaydım. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.





Annesinin AVM'ye terk ettiği Hamza bebek, devlet korumasına alındı. TÜM MANŞETLER