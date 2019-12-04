AVM’de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm

Oğlunu alışveriş merkezine terk eden annenin mahkemedeki sözleri, tepki çekti. Geçtiğimiz ocak ayında Bursa'da yaşanan olayda Gamze Nur E. (31), dört yaşındaki oğlu Hamza'yı AVM'ye getirdi. Oyun alanına bıraktığı Hamza'yı 'Çok zor durumdayım. Tek çarem buydu' notuyla terk etti. Üç yıl hapsi istenen annenin yargılanmasına devam edildi. Dün polis zoruyla mahkemeye getirilen Gamze Nur E. "Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Çocuğumun babası M.E., cezaevindedir. Çok zor durumdaydım. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Annesinin AVM'ye terk ettiği Hamza bebek, devlet korumasına alındı.
Annesinin AVM'ye terk ettiği Hamza bebek, devlet korumasına alındı.
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