Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan Uludağ'a giden Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp (37), zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine, araçlarını park etti. Tırmanışa geçen iki dağcı, havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aileleri jandarmaya haber verdi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Dün AFAD ve güvenlik güçleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. İki dağcıyı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
AYAK İZLERİNE RASTLANILDI
Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, "Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Dağcıları aramaya devam ediyoruz" dedi.
İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Dağcılar Efe Sarp ve arkadaşı Mert Alparslan'dan yaklaşık 30 saattir haber alınamıyor.
AYAK İZLERİNE RASTLANILDI
Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, "Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Dağcıları aramaya devam ediyoruz" dedi.
İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Dağcılar Efe Sarp ve arkadaşı Mert Alparslan'dan yaklaşık 30 saattir haber alınamıyor.
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