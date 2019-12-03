Bugünkü
Takvim

Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

'dan Uludağ'a giden (31) ve (37), zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ilerisine, araçlarını park etti. Tırmanışa geçen iki dağcı, havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti. Tüm ekipler seferber oldu.

Seferberlik!
İstanbul'dan Uludağ'a giden Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp (37), zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ilerisine, araçlarını park etti. Tırmanışa geçen iki dağcı, havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aileleri jandarmaya haber verdi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Dün ve güvenlik güçleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. İki dağcıyı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

AYAK İZLERİNE RASTLANILDI
Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı , "Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Dağcıları aramaya devam ediyoruz" dedi.



İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Dağcılar ve arkadaşı 'dan yaklaşık 30 saattir haber alınamıyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri