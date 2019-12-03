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  • 03.12.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 18:26

'de operasyondan dönen askerleri taşıyan devrildi

'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan devrildi. da araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde öğle saatlerinde trafik sı meydana geldi.

Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.


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