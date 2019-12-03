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  • 03.12.2019 14:47
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:48

Son dakika: Üniversitesi Diş Hekimliği binasında yıkım başladı

Son dakika haberine göre 'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5,8'lik depremden sonra ağır hasar gören binasında yıkım işlemi başladı.

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