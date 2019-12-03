İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5,8'lik depremden sonra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemi başladı.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5,8'lik depremden sonra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemi başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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