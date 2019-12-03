Hakkari Yüksekova'daki Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı (22), cep telefonu kullanabilmek için çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı. Bu sayede dünyayla iletişim kuran köylüler, rahat bir nefes aldı. Genç mucit, "Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Oraya 6 ay güneş vurmuyormuş. Aynayla ışınların köye vurmasını sağlamışlar. Onları ilham aldım, başardım" dedi.
Genç adam, anten ile siniyi birleştirdi. Köylüler dünyayla iletişime geçti.
Genç adam, anten ile siniyi birleştirdi. Köylüler dünyayla iletişime geçti.
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