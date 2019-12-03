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istasyonu yaptı

'daki 'nde yaşayan (22), cep telefonu kullanabilmek için istasyonu yaptı. Bu sayede dünyayla iletişim kuran köylüler, rahat bir nefes aldı. Genç mucit, "Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Oraya 6 ay güneş vurmuyormuş. Aynayla ışınların köye vurmasını sağlamışlar. Onları ilham aldım, başardım" dedi.

Sihirbaz Emrah
Hakkari 'daki 'nde yaşayan Emrah Yardımcı (22), cep telefonu kullanabilmek için istasyonu yaptı. Bu sayede dünyayla iletişim kuran köylüler, rahat bir nefes aldı. Genç mucit, "Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Oraya 6 ay güneş vurmuyormuş. Aynayla ışınların köye vurmasını sağlamışlar. Onları ilham aldım, başardım" dedi.



Genç adam, anten ile siniyi birleştirdi. Köylüler dünyayla iletişime geçti.

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