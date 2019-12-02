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Özel çocuklar keşfediliyor

Nevşehir'de çocuğu down sendromlu doğan iş insanı Hasan Kalcı tarafından kurulan Küçük Prens Akademi'de, özel çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor.

Özel çocuklar keşfediliyor
Nevşehir'de çocuğu down sendromlu doğan iş insanı Hasan Kalcı tarafından kurulan Küçük Prens Akademi'de, özel çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor. Her hafta 250 çocuğa ücretsiz hizmet sunduklarını anlatan Kalcı, 'Çocuğunu Keşfet Projesi' ile her hafta farklı bir şehirden anneleri ile birlikte 4 çocuğun konaklama dahil hiçbir ücret ödemeden akademiden faydalandığını söyledi.



Hasan Kalcı

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