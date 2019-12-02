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Ölümü göze alıp anne oldu, ilacını kullanamazsa oğlu annesiz büyüyecek

, dünyada ender rastlanan bağışıklık sistemi hastalığına yakalandı. Ölümü göze alıp doğum yaptı. Kutusu 7 bin 500 euro olan ilacını alamaz ise oğlu annesiz büyüyecek.

Can ilacı!
Konya'da oturan Şeyma Öztürk'e (26), 12 yaşındayken, dünyada ender rastlanan ADA eksikliği tanısı koyuldu. İlaçları yurt dışında ithal edilen Öztürk, geçen yıl evlendi ve ölümü göze alıp hamile kaldı. 2 ay önce Kadir Alp adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Öztürk'ün, haftada 3 kutu kullandığı ilaç üretimden kaldırıldı. Kutusu 7 bin 500 euro olan yeni ilaç ise şubat ayından itibaren 'nın 'Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'ne henüz alınmadı. Son kullanma tarihi ağustos ayında biten eski ilaçlarıyla tedavisini sürdüren Öztürk, artık son ilaç kutusunu kullanıyor.

'BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'
Genç kadın, "Doktorların hamileliğimi sonlandırmalarını istemelerine rağmen ben, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. İlacımız kullanamazsam çocuğum annesiz kalabilir. Bu ilacın gelmesini istiyoruz. Başka şansımız yok" diye konuştu.

, ADA hastalarından dünyada hamile kalıp, doğum yapan ikinci kişi.





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