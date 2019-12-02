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  • 02.12.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 15:37

Hacı adaylarına müjde! 2020 oldu? 2020 ?

Hacca, gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için ön kayıtlar 11 Kasım'da başlamıştı. Hac ön kayıtların bitmesine kısa süre kala Diyanet'ten kontenjan açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanının 3 bin 430 kişi arttırıldığını bildirdi. Peki, 2020 oldu? 2020 ?

Hac kontenjanı kaç kişi oldu? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gelecek yıl yapılacak Hac kurası ve kontenjanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 Kasım'da başlayan Hac ön kayıt işlemleri kısa süre sonra bitecek. Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlama isteyen Müslümanlar, kura çekimini heyecanla beklerken kontenjan sayısının 3 bin 430 kişi arttırıldığı bilgisi geldi. Peki, 2020 Hac kontenjanı kaç kişi oldu? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

HAC ÖN KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Kasım'da başlayan 2020 hac ön kayıtları 13 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

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