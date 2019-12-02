Hac kontenjanı kaç kişi oldu? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gelecek yıl yapılacak Hac kurası ve kontenjanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 Kasım'da başlayan Hac ön kayıt işlemleri kısa süre sonra bitecek. Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlama isteyen Müslümanlar, kura çekimini heyecanla beklerken kontenjan sayısının 3 bin 430 kişi arttırıldığı bilgisi geldi. Peki, 2020 Hac kontenjanı kaç kişi oldu? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

HAC ÖN KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Kasım'da başlayan 2020 hac ön kayıtları 13 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.