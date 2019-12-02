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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 21:20

2 Aralık MPİ açıklandı! 573 bin liralık ikramiye o ile gitmişti

Bu akşam saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından için heyecan sona erdi. 'nın geçen hafta yapılan çekilişlerde 573 bin 269 liralık ikramiyeyi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir talihli kazandı. Çekilişi mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen On Numara sonuçları saat 21.15'te duyuruldu. Bugün On Numara oynayan pek çok kişi şimdi sonuçları öğrenmek istiyor. İşte haftanın sonuçları...

2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

2 Aralık On Numara sonuçları, günün en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün bayilerden On Numara oynayan binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek istiyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son bulurken On Numara sonuçlarına göre hangi numaraların kazandığı açıklandı. İşte 2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

2 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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