Sakarya’da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu

avı faciayla bitti. Olay dün Sakarya'da meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan. (16),(17) ve'ın (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu.. çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer iki genç ise gözden kayboldu. Durum AFAD, 112 Acil ve jandarma ekiplerine haber verildi.Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra'ın cesedine ulaştı. Cenaze morga kaldırıldı.