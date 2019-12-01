Sakarya’da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu

Balık avı faciayla bitti. Olay dün Sakarya'da meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet Duman (17) ve Hasan Yıldırım'ın (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. Mustafa E. çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer iki genç ise gözden kayboldu. Durum AFAD, 112 Acil ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Ahmetcan Duman'ın cesedine ulaştı. Cenaze morga kaldırıldı. Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Ahmetcan Duman, henüz 17 yaşındaydı. Talihsiz bir olayda yaşamını yitirdi.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Ahmetcan Duman'ın cesedine ulaştı. Cenaze morga kaldırıldı. Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Ahmetcan Duman, henüz 17 yaşındaydı. Talihsiz bir olayda yaşamını yitirdi.
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