HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan (44), kocasından 6 ay önce boşandı. Arslan, 11 Ekim günü eski eşinin satırlı saldırısına uğradı. 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz kadın, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde toprağa verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından, Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu. Olayla ilgili tüm ayrıntıların kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti: "HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir.
'HIZLI VE ADİL'
İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."
FERYATLARI YÜREK DAĞLADI
Cinayete kurban giden talihsiz kadının annesi Meral Sondikme cenazede sinir krizi geçirmişti.
'HIZLI VE ADİL'
İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."
FERYATLARI YÜREK DAĞLADI
Cinayete kurban giden talihsiz kadının annesi Meral Sondikme cenazede sinir krizi geçirmişti.
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