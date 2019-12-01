HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

(44),kocasından 6 ay önceboşandı. Arslan, 11 Ekim günüeski eşinin satırlı saldırısınauğradı.. Talihsizkadın, "25 Kasım KadınaYönelik Şiddete Karşı UluslararasıMücadele Günü"nde toprağaverildi. Hakimler ve SavcılarKurulu (HSK) Başkanvekili, Twitter hesabından,Arslan'ın öldürülmesiolayına ilişkin açıklamadabulundu. Olayla ilgili tümayrıntıların kamuoyu ile paylaşıldığınıanımsatan Yılmaz, şunlarıkaydetti: "HSK olarak sözkonusu hususun incelenmesiiçin gerekli izin verilmiştir.İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız,işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."Cinayete kurban giden talihsiz kadının annesi Meral Sondikme cenazede sinir krizi geçirmişti.