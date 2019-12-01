Ünlü astrolog Binnur Sormageç'in Medya 24 TV ekranlarında sunduğu "Her cana bir sahip" adlı programı Türkiye'de hayvan haklarını korumayı hedefledi. Progamın bu haftaki konuğu DJ Mahmut Görgen'di. Birçok projeye imza atan ünlü DJ Görgen sokak hayvanları için yapılacak tüm sosyal etkinliklere katılmaya çalıştığını belirtti.
- Yaşam
- 01.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.