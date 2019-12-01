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Her cana bir sahip

Ünlü astrolog 'in Medya 24 TV ekranlarında sunduğu "Her cana bir sahip" adlı programı Türkiye'de hayvan haklarını korumayı hedefledi. Progamın bu haftaki konuğu DJ 'di. Birçok projeye imza atan ünlü DJ Görgen sokak hayvanları için yapılacak tüm sosyal etkinliklere katılmaya çalıştığını belirtti.

Her cana bir sahip
Ünlü astrolog 'in Medya 24 TV ekranlarında sunduğu "Her cana bir sahip" adlı programı Türkiye'de hayvan haklarını korumayı hedefledi. Progamın bu haftaki konuğu DJ 'di. Birçok projeye imza atan ünlü DJ Görgen sokak hayvanları için yapılacak tüm sosyal etkinliklere katılmaya çalıştığını belirtti.

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