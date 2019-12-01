Çinli Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş İstanbul'da geçen ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.

İ stanbul'da , Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadesinde "Biz bir şey yapmadık" dedi. Genç kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak. Lisha Yu'nun cesedi, Bilecik'te Doğu Türkistanlı vatandaşın bir çiftlik evinin bahçesinde 60 cm derinliğe gömülü olarak bulunmuştu.



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