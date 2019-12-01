Çinli Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş

İstanbul'da, Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadesinde "Biz bir şey yapmadık" dedi. Genç kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak. Lisha Yu'nun cesedi, Bilecik'te Doğu Türkistanlı vatandaşın bir çiftlik evinin bahçesinde 60 cm derinliğe gömülü olarak bulunmuştu.
- Yaşam
- 01.12.2019
- Gazete
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