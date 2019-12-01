Bagajda çocuk!

N evşehir'de otomobilin bagajına bisiklet koyan bir baba, bagaj kapağının bisiklete çarpıp ezilmesini önlemek için, oğlunu da bagaja oturttu. Yolda seyir halinde olan diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hem bagaj kapağını hem de bisikleti tutmaya çalışan çocuğun bir taraftan da soğuk havadan korunmaya çalıştığı görüldü.



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