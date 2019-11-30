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  • 30.11.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 14:36

'da oto pazarında : 7 yaralı

'da ikinci ikinci el otomobillerin alınıp satıldığı oto pazarında iki grup arasında çıktı. Polis uyarı ateşi ile müdahale etti. Olayda 7 kişi yaralandı.

Oto pazarında silahlı kavga: Yaralılar var

'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan da 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Saat 11.00 sıralarında Tuşba ilçesindeki ikince el araçların bulunduğu galericiler sitesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 4'ü silahlı olmak üzere 7 kişi yaralandı.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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