İki yönetici bir site Mersin'de 700 dairelik bir tatil sitesinde, geçen sene genel kurul yapıldı. Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu.

Mersin'de 700 dairelik bir tatil sitesinde, geçen sene genel kurul yapıldı. Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu. İki yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi. TÜM MANŞETLER