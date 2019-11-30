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İki yönetici bir site

Mersin'de 700 dairelik bir tatil sitesinde, geçen sene genel kurul yapıldı. Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu.

İki yönetici bir site
Mersin'de 700 dairelik bir tatil sitesinde, geçen sene genel kurul yapıldı. Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu. İki yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi.

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