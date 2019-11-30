İki yönetici bir site

Mersin'de 700 dairelik bir tatil sitesinde, geçen sene genel kurul yapıldı. Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu. İki yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi.
- Yaşam
- 30.11.2019
- Gazete
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