Eskişehir'de planlı vahşet

Eskişehir'de 1.5 ay önce korkunç bir olay yaşandı. Yalçın Özalpay (52) eski eşi Tuba Arslan'a satırla saldırdı. Arslan, üç gün önce hayata gözlerini kapadı. Talihsiz kadının babası Serdar Arslan, "İstanbul'dan ağabeyi gelmiş, bunlar bir gün önce cinayeti planlamış. Kızım planlı bir cinayete kurban gitti" dedi.
Acılı baba "Kızım katilini 15 kez şikayet etmişti" diyerek ağladı.
Acılı baba "Kızım katilini 15 kez şikayet etmişti" diyerek ağladı.
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