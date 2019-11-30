Ellerinden öperiz Bursa İnegöl'de yaşayan Nadire Çiğdem (77) geçtiğimiz gün bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu. Sosyal medyada gündeme oturan Nadire Nine şöyle konuştu: Bayrak benim milli gururum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam.

Bursa İnegöl'de yaşayan Nadire Çiğdem (77) geçtiğimiz gün bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu. Sosyal medyada gündeme oturan Nadire Nine şöyle konuştu: Bayrak benim milli gururum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam.





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İnegöl'de yaşayan Nadire Çiğdem (77) geçtiğimiz gün bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu. Sosyal medyada gündeme oturan Nadire Nine şöyle konuştu: Bayrak benim milli gururum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam. TÜM MANŞETLER