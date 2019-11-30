Bugünkü
Takvim

Ellerinden öperiz

Bursa İnegöl'de yaşayan Nadire Çiğdem (77) geçtiğimiz gün bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu. Sosyal medyada gündeme oturan Nadire Nine şöyle konuştu: Bayrak benim milli gururum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam.

Ellerinden öperiz
Bursa İnegöl'de yaşayan Nadire Çiğdem (77) geçtiğimiz gün bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu. Sosyal medyada gündeme oturan Nadire Nine şöyle konuştu: Bayrak benim milli gururum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam.


İŞTE O AN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEllerinden öperiz
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri