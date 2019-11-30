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  • 30.11.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 09:16

'da alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı

'da, alkollü bir şoförün 14 AV 988 plakalı kullandığı otomobil, park halindeki 7 araca çarptı. Feci da, 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu.

Alkollü sürücü dehşet saçtı!

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde seyreden Fatih B.'nin kullandığı 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi.

Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı.

dan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 222 promil alkollü çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Meydana gelen kazada, 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu.

Kaza yapan otomobil ile onun çarpması sonucu hasar gören araçlar olay yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan cadde, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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