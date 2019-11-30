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  • 30.11.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 09:37

'da otomobilin üstüne devrildi

'da aracın üzerine devrildi. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.

Otomobilin üstüne ağaç devrildi
Olay, dün Denizköşkler Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki aracın üzerine iğde ağacı devrildi. Bunun üzenine 'ne ait itfaiye ekibine haber verildi.



Kısa sürede gelen ekipler devrilen ağacın büyük dallarını motorlu testere ile kesti. Dal ve parçalar otomobilin üzerinden kaldırıldı. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.

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