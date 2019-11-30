Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu

Sitedeki tartışma kanlı bitti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Bir dairede oturan Caner Şahin (27) ile kapıcı Rıdvan Uçar (31) arasında tartışma çıktı.
AĞIR YARALANDI!
Şahin tabancayla önüne vatandaşların geçmesine rağmen yere düşen Uçar'a ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Caner Şahin, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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