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Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu

'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan (31), tutuklandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Sitedeki tartışma kanlı bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Bir dairede oturan Caner Şahin (27) ile kapıcı Rıdvan Uçar (31) arasında tartışma çıktı.



AĞIR YARALANDI!
Şahin tabancayla önüne vatandaşların geçmesine rağmen yere düşen Uçar'a ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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