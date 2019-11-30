Alışveriş tutkusu zarar verebilir | 2020 burç yorumları

2020'de Jüpiter ile Satürn kavuşumu Kova burcunda gerçekleşiyor. Herkesi ilgilendiren önemli olaylar ön planda olacak. Yeni sosyal düzen sizleri beklerken, bilgi ve teknoloji odaklı konuları gündeme taşıyacak. Bireysel mutluluğunuzun artacağı bu yıl hem bir dönemi kapatıyoruz hem de yeni bir döneme "merhaba" diyoruz.
ÇİN ve Hindistan'ın yükselişi 2020 yılında da devam etmekte. Ülkemiz göz önünde ve çok konuşuluyor. Amerika politikasına karmaşa hakim olurken Avrupa'da Brexit tekrar gündeme geliyor.
PLÜTON Satürn kavuşumu gerçekleşirken bu geçişten en çok Oğlak burçları etkilenecek. Sonrasında da Yengeç, Terazi ve Koç burçları etkisinde olacak.
YAY ve İkizler burcundaki tutulmalar ile birlikte yaz aylarında iletişim önem kazanacak. Yurt dışı bağlantılarından yana şans ve destekler mevcut. Seyahatler artabilir.
ÜLKE sınırları gündemde olabilir.
BÜTÇEMİZE ve harcalamalarımıza dikkat etmemizde fayda var.
KADIN hakları ile ilgili yeni yasal düzenlemeler gelebilir.
DÜNYA genelinde kitlesel olayları duyup yaşayacağız.
ROBOTLAR bizlere hizmet edebilir, yapay zeka ile yaşayabiliriz. Yani kısacası yeni bir sosyal yapı oluşmakta.
SU ve enerji kaynakları ile ilgili tasarruf yapmamız gerekebilir.
DOĞAL afetler artabilir, önlem almakta fayda var.
2020'DE NELER OLACAK -3 BİTTİ
İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 burç yorumları...
ÇİN ve Hindistan'ın yükselişi 2020 yılında da devam etmekte. Ülkemiz göz önünde ve çok konuşuluyor. Amerika politikasına karmaşa hakim olurken Avrupa'da Brexit tekrar gündeme geliyor.
PLÜTON Satürn kavuşumu gerçekleşirken bu geçişten en çok Oğlak burçları etkilenecek. Sonrasında da Yengeç, Terazi ve Koç burçları etkisinde olacak.
YAY ve İkizler burcundaki tutulmalar ile birlikte yaz aylarında iletişim önem kazanacak. Yurt dışı bağlantılarından yana şans ve destekler mevcut. Seyahatler artabilir.
ÜLKE sınırları gündemde olabilir.
BÜTÇEMİZE ve harcalamalarımıza dikkat etmemizde fayda var.
KADIN hakları ile ilgili yeni yasal düzenlemeler gelebilir.
DÜNYA genelinde kitlesel olayları duyup yaşayacağız.
ROBOTLAR bizlere hizmet edebilir, yapay zeka ile yaşayabiliriz. Yani kısacası yeni bir sosyal yapı oluşmakta.
SU ve enerji kaynakları ile ilgili tasarruf yapmamız gerekebilir.
DOĞAL afetler artabilir, önlem almakta fayda var.
2020'DE NELER OLACAK -3 BİTTİ
İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 burç yorumları...
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